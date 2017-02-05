1 dress

shakko_kitsune

Шакко

Блог шкодливого историка искусства

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Костюм Харли Куинн из фильма «Отряд Самоубийц»
1 dress
shakko_kitsune
February 5th, 12:31
Помним о том, что костюм — средство рассказать о персонаже больше. В данном случае одежда всеми силами показывает спортивное прошлое Харли — университетская куртка (она же letterman jacket), символ спортсменов, короткие шорты, бейсбольная бита и «адидасы» на высоком каблуке. О них стоит сказать отдельно.
Продолжаем читать Geek-Fashion замечательной fairy_lille





Основой образа служат сине-красные шорты и красно-синяя куртка. Они составляют базу и выполнены в классических цветах Харли после перезапуска New 52. Особое внимание уделено деталям — заклепки на поясе шорт и золотая полоска на куртке вносят необходимый объем и показывают, как Харли любит все блестящее. Эта идея раскрывается так же с помощью золотого кольца, золотой серьги-каффа и золотых шипастых браслетов. Отдельно стоит отметить кафф, выполненный из золотых булавок с блестящими стразами «головками».



На куртке сзади огромная золотая надпись, поддерживающая сверкание образа. Сине-красная перчатка на одну руку вносит асимметрию в образ и помогает крепче держать биту с очаровательной надписью «Good night». Обратите внимание, кафф с одной стороны, перчатка с другой — все сумасшедше-уравновешено.
Помним о том, что костюм — средство рассказать о персонаже больше. В данном случае одежда всеми силами показывает спортивное прошлое Харли — университетская куртка (она же letterman jacket), символ спортсменов, короткие шорты, бейсбольная бита и «адидасы» на высоком каблуке. О них стоит сказать отдельно.

Обычные кроссовки — это слишком скучно для такой эпатажной дамы как Харлин, а вот на шпильках, да еще и с красным каблуком — в самый раз, китчево и спортивно. Учитывая то, что некоторые дамы способны бегать на умопомрачительных шпильках, становится понятно, что нет ничего удивительного в выборе именно такой обуви для персонажа.

Далее стоит отметить каноничные колготки в сеточку, слегка расслабляющие образ. Поскольку шорты здесь экстремально коротки, то необходимо чем-то заполнить ноги, для того чтобы это пространство не выглядело пустым. Именно для этих целей служат колготки и многочисленные татуировки на ногах Харли, несущие еще и роль отсылок.

Поговорим о них, самом «вкусном», которым буквально напичкан ее образ. Пойдем по порядку: каноничные хвостики с цветными кончиками, двухцветный макияж с очаровательной мушкой-сердечком, тату в виде бубей? браслетом на руке, тату «Lucky you» на животе (вполне в ее духе), колье-ошейник с надписью «PUDDIN» (многие знают, что именно так Харли любит называть Джокера. Интересно, а у него тату со словом «Pumpkin» будет?), и такое же тату на ноге. Надпись «Property of Joker» на спине куртки — забавно, ведь исходно на леттерманы писали заслуги студента. Что ж, стать «тыковкой» Джокера — вполне себе достижение. На этой же куртке «собачкой» выступает буква «J». Похоже художник по костюмам всеми силами пытается показать нам, насколько одержима Харли своей любовью.

В целом образ вышел весьма гармоничным, сохранившим канон и прямо-таки наполненным деталями.





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12 comments :
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clear_moon
2017-02-05 09:38 am (UTC)
Я "Отряд самоубийц" не смотрел, но, глядя на эти иллюстрации, менее всего думаешь о спортивном прошлом героини :)
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jalynski
2017-02-05 04:40 pm (UTC)
Харли Куинн - Это "арлекин". Отсель и костюмчики..
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elf_ociten
2017-02-05 10:21 am (UTC)
грудии нет для канонического образа, надо было лифчик с пушапом настрочить))
да и эти ноги от слона никакие татуировки не спасают
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tersan
2017-02-05 02:14 pm (UTC)
вот да, грубейший отход от канона :(
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trixtersdottir
2017-02-05 03:21 pm (UTC)
Серьга здоровая на все ухо, обычно крепится еще и на хряще зажимом.
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yashachmarka
2017-02-05 12:27 pm (UTC)
Спасибо за рекомендацию, блогер интересный буду читать.
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livejournal
2017-02-05 12:28 pm (UTC)
Здравствуйте!
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livejournal
2017-02-05 12:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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gingerat
2017-02-05 12:49 pm (UTC)
Спасибо за пост,
образ в фильме совершенно замечательный получился.
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vjuuuga
2017-02-05 04:14 pm (UTC)
Мне показалось, что именно этот образ весь фильм и вытянул
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