Костюм Харли Куинн из фильма «Отряд Самоубийц»

Помним о том, что костюм — средство рассказать о персонаже больше. В данном случае одежда всеми силами показывает спортивное прошлое Харли — университетская куртка (она же letterman jacket), символ спортсменов, короткие шорты, бейсбольная бита и «адидасы» на высоком каблуке. О них стоит сказать отдельно.

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Основой образа служат сине-красные шорты и красно-синяя куртка. Они составляют базу и выполнены в классических цветах Харли после перезапуска New 52. Особое внимание уделено деталям — заклепки на поясе шорт и золотая полоска на куртке вносят необходимый объем и показывают, как Харли любит все блестящее. Эта идея раскрывается так же с помощью золотого кольца, золотой серьги-каффа и золотых шипастых браслетов. Отдельно стоит отметить кафф, выполненный из золотых булавок с блестящими стразами «головками».





На куртке сзади огромная золотая надпись, поддерживающая сверкание образа. Сине-красная перчатка на одну руку вносит асимметрию в образ и помогает крепче держать биту с очаровательной надписью «Good night». Обратите внимание, кафф с одной стороны, перчатка с другой — все сумасшедше-уравновешено.

Помним о том, что костюм — средство рассказать о персонаже больше. В данном случае одежда всеми силами показывает спортивное прошлое Харли — университетская куртка (она же letterman jacket), символ спортсменов, короткие шорты, бейсбольная бита и «адидасы» на высоком каблуке. О них стоит сказать отдельно.

Обычные кроссовки — это слишком скучно для такой эпатажной дамы как Харлин, а вот на шпильках, да еще и с красным каблуком — в самый раз, китчево и спортивно. Учитывая то, что некоторые дамы способны бегать на умопомрачительных шпильках, становится понятно, что нет ничего удивительного в выборе именно такой обуви для персонажа.

Далее стоит отметить каноничные колготки в сеточку, слегка расслабляющие образ. Поскольку шорты здесь экстремально коротки, то необходимо чем-то заполнить ноги, для того чтобы это пространство не выглядело пустым. Именно для этих целей служат колготки и многочисленные татуировки на ногах Харли, несущие еще и роль отсылок.

Поговорим о них, самом «вкусном», которым буквально напичкан ее образ. Пойдем по порядку: каноничные хвостики с цветными кончиками, двухцветный макияж с очаровательной мушкой-сердечком, тату в виде бубей? браслетом на руке, тату «Lucky you» на животе (вполне в ее духе), колье-ошейник с надписью «PUDDIN» (многие знают, что именно так Харли любит называть Джокера. Интересно, а у него тату со словом «Pumpkin» будет?), и такое же тату на ноге. Надпись «Property of Joker» на спине куртки — забавно, ведь исходно на леттерманы писали заслуги студента. Что ж, стать «тыковкой» Джокера — вполне себе достижение. На этой же куртке «собачкой» выступает буква «J». Похоже художник по костюмам всеми силами пытается показать нам, насколько одержима Харли своей любовью.

В целом образ вышел весьма гармоничным, сохранившим канон и прямо-таки наполненным деталями.