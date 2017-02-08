Что носили феечки?

Мои статьи про искусство Московиты глазами европейских художников *** Считается, что популярным имя Татьяна стало после публикации романа «Евгений…

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7 забытых русских романов эпохи "Евгения Онегина" Что стояло на книжной полке у тех, кто читал «Онегина»? Сочинения французов — Руссо, Корнеля, Лафонтена, — стихи Байрона,…

Балет "Клеопатра" 1908 года: невиданное чудо «Египетские ночи» – это единственный балет, музыку к которому создал Антон Степанович Аренский. Произошло это в 1900 г. –…

Красавицы николаевского века в стихах и акварелях Владимира Гау Ко дню рождения 4 февраля вспоминаем живописца Владимира Гау и светских красавиц XIX века, которых он писал, а также какие стихи посвящали этим…