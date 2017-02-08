1 dress

shakko_kitsune

Шакко

Блог шкодливого историка искусства

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Что носили феечки?
1 dress
shakko_kitsune
February 8th, 16:07
Женский головной убор эпохи Средних веков - hennen.







На средневековых миниатюрах это как-то не так... не так готично.



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19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
2016pif
2017-02-08 01:48 pm (UTC)
Давно хотела "живьем" посмотреть) А можно узнать смысл миниатюры?
(Reply) (Thread)
seahorski
2017-02-08 02:53 pm (UTC)
Погуглите Колесо Фортуны.
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livejournal
2017-02-08 02:25 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-02-08 02:25 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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vjuuuga
2017-02-08 04:15 pm (UTC)
И почему старинные вещи, даже на фотографиях, выглядят более энергетически сильными, чем новые, даже при том, что новые как-то даже посимпатичнее сделаны?..
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koyomi_unit
2017-02-08 04:24 pm (UTC)
Потому что вы это надумали.
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vjuuuga
2017-02-08 04:26 pm (UTC)
Я не верю в магию. Я образно выразилась
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cambria_1919
2017-02-08 04:52 pm (UTC)
Энергетика - во взгляде и манере художника.
Камера тоже такое может, но нужно умение.
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vjuuuga
2017-02-08 05:01 pm (UTC)
Может быть. Я просто представила себе первый головной убор на даме. И испытала другие эмоции, нежели глядя на фотографии ниже
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cambria_1919
2017-02-08 04:51 pm (UTC)
Последняя барышня-рекострукторша хороша, только зачем-то улыбку банальную изобразила. И зря летом на пляж ходила - загорела.
Прочие - с макияжем и надвинутыми на лоб головными уборами (стоит подумать, как всё-таки эти куколи на головах держались?) - пока не дотянули до аутентичности.
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przghl
2017-02-08 05:20 pm (UTC)

А убрать брови и подбрить лоб слабо 😢

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madame_duchesse
2017-02-08 08:00 pm (UTC)
прямо мои мысли читаете)
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toropyggka
2017-02-08 05:24 pm (UTC)
Они такие милые...
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Aleks Plotnikov
2017-02-08 05:30 pm (UTC)
Где побелка на лицах и декольте? Почем лоб у синей недостаточно открыт и улыбка продавщицы с рыбного рынка? Где смелая линия груди?
(Reply) (Thread)
lizaberika
2017-02-08 06:06 pm (UTC)
Ой, какая смешная петелька на эннене! Надо же, а на портретах и миниатюрах никогда внимания не обращала. Головной убор с красной боковиной сидит как-то очень странно, кажется, что он должен ниже быть. Выглядит, будто стоит женщине пошевелить головой, эта конструкция съедет.
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jurgennt
2017-02-08 07:39 pm (UTC)
lizaberika > Ой, какая смешная петелька на эннене!

И всё-таки для чего она? Это вешалка или чтоб знать, где перёд?
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madame_duchesse
2017-02-08 08:02 pm (UTC)
я сомневаюсь, что это "петелька". Может нитка жемчуга-камней или что-то плетеное. из ткани уж очень простенько.
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sidash_style
2017-02-08 08:53 pm (UTC)
Внушительно. На первой женщине очень красиво смотрится.
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blogo_go
2017-02-08 10:09 pm (UTC)
Кому принадлежал первый убор?
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