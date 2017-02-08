Что носили феечки?

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Камера тоже такое может, но нужно умение.
Прочие - с макияжем и надвинутыми на лоб головными уборами (стоит подумать, как всё-таки эти куколи на головах держались?) - пока не дотянули до аутентичности.
А убрать брови и подбрить лоб слабо 😢
И всё-таки для чего она? Это вешалка или чтоб знать, где перёд?