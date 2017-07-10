Про Глазунова

Мэтр и исполнители В личку ( по следам вчерашнего) прислали мемуар о том, как Шилов заказывал репродукции своих картин и про его обращение с безоветными работниками…

Почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? Они ведь похожи! Уважаемый читатель спрашивает: Объясните, почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? На первый взгляд так местами даже похожи.…

Они что, нарочно, такие "плохие"? Да! Уважаемый читатель спрашивает: "А как быть с Пикассо, к примеру? Он, вроде, и с анатомией уже был знаком, не в пещерные времена жил, но, тем не…

Неужели у всех было плохо с глазами? Вчера показывала одного американского художника, который плохо рисовал лица, и забавно, что примерно половина комментаторов написала, что, мол,…

Фэшн-съемка на мотив картин Пикассо By Eugenio Recuenco. источник