Привет, Софья! Читаю у тебя в блоге посты про скифское золото, еще прочел твою книгу про криминал "Воры, вандалы и идиоты". В связи с этим в голове сложилась одна картинка. Вспомнилась мне история про это самое золото, которое долгое время меня глодала и заставляла страдать мое патриотическое чувство.В девяностые один мой родич на Кубани, который жил около Анапы, промышлял "черным копательством". Вернее не "промышлял", а развлекался - профессия у него нормальная была, богатая (стоматолог). По выходным, забыв о пациентах и запахах зубной клиники, он с самого рассвета уезжал в дикие поля, бродил по холмам-курганам с металлоискателем, смотрел, как розовеет рассвет, слушал пение птиц, вдыхал запахи трав. Очень, говорил он, это прогулочное занятие его расслабляло после тяжелой работы "в людях".