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Дорогой читатель!
Это блог историка искусства Шакко (Софья Багдасарова). Здесь много весьма черного юмора, картинок про телесный низ и неожиданных трактовок известных и неизвестных произведений мирового искусства. Пожалуйста, соблюдайте правила блога: не материтесь в комментариях и не оскорбляйте собеседников, меня, другие национальности и произведения искусства. Баню сурово.
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Мои книги на лабиринте
Мои книги на озоне
Мои книги на читай-городе
***
Дорогой читатель!
Это блог историка искусства Шакко (Софья Багдасарова). Здесь много весьма черного юмора, картинок про телесный низ и неожиданных трактовок известных и неизвестных произведений мирового искусства. Пожалуйста, соблюдайте правила блога: не материтесь в комментариях и не оскорбляйте собеседников, меня, другие национальности и произведения искусства. Баню сурово.
( Collapse )