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Дорогой читатель!
Это блог историка искусства Шакко (Софья Багдасарова). Здесь много весьма черного юмора, картинок про телесный низ и неожиданных трактовок известных и неизвестных произведений мирового искусства. Пожалуйста, соблюдайте правила блога: не материтесь в комментариях и не оскорбляйте собеседников, меня, другие национальности и произведения искусства. Баню сурово.
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Умнее ли ты художника-авангардиста? Проверь себя

Малевич, Кандинский, Пикассо... Тонкие знатоки законов оптики, или шарлатаны? Предлагаю проверить собственными силами, есть ли смысл в том, что они творили.


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Теперь это называется: проиграть тендер на госзакупках

Что вы знаете о свободной конкуренции:

"Начавшийся 1559 год принес Тициану череду несчастий. Весной он отправил в Милан сына Орацио для получения из казны причитающейся ему крупной суммы, выплату которой затягивали тамошние чиновники под всевозможными предлогами. Видимо, возымела действие отправка Филиппу II нескольких poesie, вызвавших восторг короля. В Милане Орацио подвергся нападению грабителей, которых подослал известный скульптор и медальер Леоне Леони, также работавший на королевский двор.
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Прототип «Гадюки» А.Н. Толстого стала автором песен «Сулико» и «На честном слове и на одном крыле»

Рассказ А.Н. Толстого «Гадюка», напомню, о судьбе женщины, которая потеряла свою семью в революцию, воевала в Гражданскую войну как настоящий солдат, не нашла себя в мирной жизни, влюбилась в штатского начальника и застрелила соперницу-секретаршу, ухоженную девицу. Сильный, драматический текст, безусловная (очередная) удача А.Н. Толстого в описании женской души.

Что с героиней стало дальше? Мне всю жизнь было ее жалко (рассказ обрывается сценой убийства и намеком на грядущий суд).

Оказалось, прототипом главной героини была, как написано в советских комментариях, реальная женщина, "знакомая писателя - Т. Сикорская".

И тут выясняется.
Что.
Прототип «Гадюки» А.Н. Толстого стала автором (переводчиком текста) песен «Сулико» и «На честном слове и на одном крыле».
А еще вероятно, что вы читали роман "Фаворит" Дика Фрэнсиса именно в её переводе.

Ольга Дроздова в проекте Екатерины Рождественской - "Гадюка"


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История одной (возможной) аферы со скифским золотом в Прикубанье в 1990-е

Из рубрики "Нам пишут":

Привет, Софья! Читаю у тебя в блоге посты про скифское золото, еще прочел твою книгу про криминал "Воры, вандалы и идиоты". В связи с этим в голове сложилась одна картинка. Вспомнилась мне история про это самое золото, которое долгое время меня глодала и заставляла страдать мое патриотическое чувство.

В девяностые один мой родич на Кубани, который жил около Анапы, промышлял "черным копательством". Вернее не "промышлял", а развлекался - профессия у него нормальная была, богатая (стоматолог). По выходным, забыв о пациентах и запахах зубной клиники, он с самого рассвета уезжал в дикие поля, бродил по холмам-курганам с металлоискателем, смотрел, как розовеет рассвет, слушал пение птиц, вдыхал запахи трав. Очень, говорил он, это прогулочное занятие его расслабляло после тяжелой работы "в людях".

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Вопросы мне

Задавайте, пожалуйста, тут в комментариях любые вопросы про меня, про книги, про творчество, про познание искусства, которые вас интересуют. На вопросы отвечу в видеоинтервью, которое просит сделать "Читай-город".
(Принимаю вопросы, видимо, до утра вторника).
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Реквизит "Мосфильма" и шедевр из Третьяковки: загадка сходства

Откуда в кадр советского фильма 1950-х годов попала картина запрещенного художника?

Иногда при просмотре старых фильмов натыкаешься на загадки, связанные с живописью. В некоторых случаях это сделано намеренно (я рассказываю о таком в своей рубрике "картина как персонаж"), в других -- случайность, и тем интереснее распутывать клубок.

Вот, смотрю я фильм Рошаля 1957 года "Сестры", первую часть трилогии "Хождение по мукам". На стене в гостиной там висит раскоряченная Венера, которая как раз нарочитый персонаж, согласно тексту А.Н. Толстого, и про нее я делала киноразбор. И вдруг я обращаю внимание на то, что в кадре висит слева от этой "Венеры".

И внезапно понимаю, что это ведь -- хорошо знакомая мне картина.


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Крашеные яйца в Иране: пища, которую разделяют с душами мертвых

В Иране яйца тоже красят весной, но только в преддверии Нового года. Точнее, их Нового года - 21 марта, праздника "Новруз", который привязан к дате весеннего равноденствия.

Иранские крашеные яйца. Фото из инстаграмма.


Сами иранцы пишут, что этот обычай возник у них 4 000 лет назад, и он обозначает важность новой жизни, творение и размножение. Исследователи считают, что это связано с религией зороастризмf, возникшей здесь задолго до христианства.
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