Перов — плохой художник

Нет -- плохой именно как живописец.
Плохо рисовал человек определенную часть жизни.
Видите, где проблема? Посмотрите внимательно на эти две картины с изображением нищих детей в лохмотьях.
Подсказка: обратите внимание на размер головы.
Из картины в картину у него одна и та же проблема.
Он не понимает пропорций человеческого тела
Даю справа для сравнения английскую картину с норм. пропорциями мальчика.
Вряд ли же у Перова был тайный цикл портретов карликов?
Конечно, все это получалось не нарочно.
Бобыль с гитарой поприличнее (из-за позы), но если знать, что смотреть надо на голову, все равно видна диспропорция немного.
В многофигурных композициях в этот период творчества ему приходилось еще сложнее.
Посмотрите, с фигурами все совсем плохо, сплошные карлики.
Будто врос в землю мужчина, еще полноги, по крайней мере, не хватает.
Человек в цилиндре по центру особенно заметен
Вот эта картина уже сильно лучше. Но все равно: голова девушки в розовом, которая стоит дальше -- заметно больше размером, чем у ближней гувернантки.
Ну и прочие люди там тоже с проблемками, вышло как коллаж.
Очень некрасивый сам по себе ракурс лица, и он с ним не справляется совершенно.
Голова должна быть не только нормального размера, а не гигантской, как у карлика.
Она должна еще крепиться правильно!
Тут на голову центрального товарища обратите внимание.
Лицо дворника плоское и отдельно будто бы надето на голову.
Голова, кажется, великовата.
А это супер лицо вышло, поэтому незаметно, что с ближним нам плечом проблемы -- очень короткое оно.
Тут посмотрите на взаимодействие барышни с инвалидом. В одной плоскости они находятся, как вам кажется?
Оцените перспективное сокращение (расширение) ближней к нам ноги.
Но при этом у него бывали и правильные и при этом сложные вещи.
(Впрочем, тут у меня возникают подозрения: а что будет, когда этот дяденька выпрямится? не станет ли он похож на насекомое палочник?)
Одна из немногих добрых его картин. Называется "Ботаник".
Как, почему такая разница? Вроде бы логично подумать, что был самоучка, ранние картины -- без школы, без знания анатомии. Потом выучился. Но нет, если глянуть подробную хронологию, то наоборот, вначале были более правильно академические вещи, а потом начало сильно ползти качество.
Созданная в период учебы в
Интересно, с чем же все-таки это было связано...
UPD: в комментариях оправдательные версии, что это а) такой сатирический прием, увеличение головы, б) люди тогда все страдали рахитом, и он отражал реальность.
Нет, для сравнения вторая половина наследия Перова, где все норм. с пропорциями. Почему у него случалась такая чересполосица -- вопрос.
Почти совсем хорошая, только у дальнего мальчика чуть нелепо голова присобачена.
Реально шедевр, а по сравнению с предыдущими картинами Перова особенно.
Хотя шея у левого мальчика длинновата, но вообще выглядит достаточно гармонично.
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Почему на самом деле Перов -- хороший художник, и причем тут Пикассо и Венера Милосская.
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Bestshakko_kitsune
September 27 2017, 09:24:25 UTC 1 day ago
http://shakko-kitsune.livejournal.com/1096132.html
и потом это
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1096945.html
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