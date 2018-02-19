Что такое "пламенеющая готика" и почему это хорошо

Термин "пламенеющая готика" придумал еще в 1851 году английский историк Эдуард Фримен.
Прилагательным "flamboyant" ("пламенеющий") обозвали определенный кусок средневекового готического искусства, потому что контуры и силуэты в это время стали похожи на языки пламени.
Вообще у историков искусства как-то принято давать периодам и стилистикам прозвища.
Например, Возрождение делят на 3 периода: раннее и позднее -- это простенько, а вот посрединке находится "Высокое Возрождение". Если придумывать архитектурный перформанс, иллюстрирующий этот термин, то, например, надо взять кучу статуй Ренессанса и прикрепить их к потолку, чтобы смотреть на них можно было только задирая голову.
У различных кусков готического искусства прозвища более разнообразные и любопытные: лучистая готика, интернациональная, перпендекулярная, кирпичная, куртуазная, ланцетовидная...
Раздолье филологам.
Конкретно "пламенеющая" -- период поздней готики в эпоху позднего средневековья, который царил в некоторых странах с 14 века до начала 16 века, в особенности во Франции -- эпицентре всего готического искусства.
Готика вообще вся глобально искусство извивистых линий, но в этот перид они стали особенно извивистыми, кривыми, спиральными, языками пламени. Это видно и в архитектурных элементах, особенно арках и витражах, и в том, как складки лежат на картинах. Это самый роскошный и избыточный период готики, и этим он прекрасен и завораживающ.
Готический собор эпохи пламенеющей готики действительно визуально, если напрячь воображение, всеми своими линиями стремился ввысь, к небесам, к Богу, как пламя, как огонь. Это делалось и подсознательно, и специально -- потому что устремление к Богу, как вы понимаете, было главной задачей идеологии того времени.
Так что когда Николай Полисский соорудил гигантское чучело Масленицы в виде собора, и поджег его -- это он очень круто и наглядно воплотил в жизнь старую метафору. На мгновение в реальной жизни явилось то, что средневековые архитекторы пытались увековечить в камне -- храм, как гигантский костер человеческих душ, устремленный к небесам, к Богу.
На несколько минут он смог сделать огонь строительным материалом и построить из него здание (т.е. именно огонь был строительным материалом, а не ветки).
Впрочем, уточню, что готический стиль архитектуры использовался не только для культовых сооружений, но и для светских -- например, здание английского парламента, замков (например, с заставки Уолта Диснея) и т.п.
То есть "готическое здание" -- это не равно "церковь", люди!
фото: Известия
фото: Лентач
- И еще, коллеги-журналисты, НЕ используйте, пожалуйста, слово "костел". Так следует называть только польские, украинские, западенские и проч. славянские католические храмы. В данном случае паспорта у сооружения нет, ничего в его архитектурном силуэте не говорит о том, что это здание из славянских католических земель. Тут просто обобщающий образ готической архитектуры. Слово "храм" или "собор" -- это корректно.
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